Від початку повномасштабного вторгнення Росія імпортувала з Китаю товарів на близько $120 млн за митним кодом, який використовують виробники надувних макетів військової техніки.

Йдеться про копії літаків, вертольотів, танків, систем ППО, артилерії та ракетних установок.

Такі макети використовують як хибні цілі, щоб обманювати українську розвідку та дрони й уберегти справжню техніку від ударів.

Деякі з них здатні імітувати теплові сигнатури та радіовипромінювання реальних машин, вводячи в оману навіть радіолокаційні системи.

За словами дослідника британського RUSI Роберта Толласта, значна частина продукції потрапляє до Росії через китайський кордон. Він зазначає, що такі хибні цілі змушують Україну витрачати високоточні боєприпаси, а проблема з часом може лише посилитися.

Джерело: The Telegraph

Російські військові почали використовувати муляжі кулеметників на старих автомобілях, намагаючись імітувати позиції мобільних вогневих груп. Таким чином окупанти прагнуть захистити дороги у прикордонних районах від ударів українських безпілотників.