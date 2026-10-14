Росія залишила без світла 600 тисяч споживачів і пошкодила 30 енергооб'єктів — Зеленський

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Унаслідок нічного масованого удару РФ по критичній інфраструктурі Києва, Київської області та Харкова без електропостачання залишилися щонайменше 600 тисяч споживачів. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що атака пошкодила 26 об'єктів електроенергетики та чотири об'єкти нафтогазового комплексу.

«Прицільний російський балістичний удар саме по енергетиці, щодо якої Президент Америки визначив припинення вогню. Удар абсолютно свідомий і показовий масштабністю — такої демонстративної неповаги Росії до Америки ще не було», — написав глава держави у телеграм-каналі.

За даними президента, у ніч на середу російські війська застосували проти української енергетики та критичної інфраструктури 39 балістичних ракет і понад 120 ударних безпілотників та баражуючих боєприпасів. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, а масштаби відключень електроенергії можуть збільшитися. На місцях влучань працюють ремонтні бригади енергетиків і підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зеленський наголосив, що цією атакою Росія відкинула можливість деескалації та продемонструвала зневагу до заяв США щодо енергетичного перемир’я. У зв’язку з цим глава української держави закликав президента США Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти РФ, передбачені нещодавно ухваленим і підписаним законом сенатора Ліндсі Грема, а також надати Україні додаткові пакети протиракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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