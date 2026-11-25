0:00 / 0:00

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

За його словами, енергетики працюють над відновленням електропостачання та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки людей.

Про відновлення електропостачання Семікін пообіцяв поінформувати додатково.

Своєю чергою АТ «Запоріжжяобленерго» додали, що також є знеструмлені споживачі і в Запоріжжі.

«Введений в дію план реагування на системні аварії в електромережах, працюємо над відновленням електропостачання», — зазначив керівник «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський.

Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

Читай нас у