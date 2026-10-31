Росія залучає до штурмів на Гуляйпільському напрямку найманців з Африки та Азії

Російське командування залучає до штурмових дій на Гуляйпільському напрямку завербованих іноземців із країн Африки та Азії. За даними українських військових, іноземцям обіцяють цивільну роботу або безпечну контрактну службу, але після прибуття відправляють на передову.

7-й корпус ДШВ продовжує оборонну операцію на Гуляйпільському напрямку. Минулого тижня Сили оборони знищили та поранили близько 900 військовослужбовців РФ. Це майже на 150 більше, ніж за попередній звітний період, а також рекордний показник за останні два місяці.

Через значні втрати на передових позиціях російські війська змушені перегруповувати сили, проводити ротації та замінювати підрозділи.

Зокрема, за наявною інформацією, у складі 5-ї загальновійськової армії РФ відбувається заміна 57-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади на сили 60-ї окремої мотострілецької бригади.

Після поповнення особового складу противник намагатиметься відновити інтенсивність штурмових дій.

Основною тактикою російських військ залишається інфільтрація малими піхотними групами. Зазвичай до таких груп входять від одного до п’яти військовослужбовців.

Водночас підрозділи у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ фіксують участь у штурмах не лише громадян Росії, а й іноземців. Зокрема, російське командування залучає до бойових дій на цьому напрямку найманців із країн Африки та Азії.

За інформацією українських військових, вербування відбувається за типовою схемою: іноземцям обіцяють цивільну роботу або безпечну службу за контрактом.

Однак після прибуття до Росії у них вилучають документи та мобільні телефони, позбавляють зв’язку, а потім насильницькими методами відправляють на лінію бойового зіткнення, зазначають у 7-му корпусі ДШВ.

Як приклад військові навели нещодавнє затримання на Гуляйпільському напрямку громадянина Республіки Індонезія, який воював у складі 39-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ.

Про це повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Телеграмі.

Станом на 22:00 30 жовтня на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку — там українські захисники відбили 18 штурмів. Ще кілька боїв на момент вечірнього зведення Генштабу тривали.

Під час операції проти російської логістики українські оператори дронів вистежили гелікоптер Мі-8 і завдали удару після його приземлення. Про це повідомили в пресслужбі корпусу 30 жовтня.

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