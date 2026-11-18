Російська пропаганда розгорнула чергову інформаційну кампанію, намагаючись виправдати терористичну атаку безпілотниками по центру Одеси 18 листопада.

Підконтрольні Кремлю ресурси, орієнтовані на українську аудиторію, поширюють суперечливі версії трагедії. Одні з них звинувачують у наслідках удару нібито «роботу української ППО», інші просувають конспірологічні теорії про те, що «Україна сама б’є по своїх громадянах», аби зірвати або ускладнити дипломатичні процеси.

Насправді жодні вигадки пропаганди не здатні приховати головного: росія посеред дня завдала свідомого, жорстокого удару безпілотниками по житловому сектору та цивільній інфраструктурі в центрі великого міста, внаслідок чого є загиблі та поранені. Ба більше, ворог завдав повторних ударів, коли на місце вже прибули рятувальники й поліцейські.

Вкиди про «роботу ППО» чи конспірологія про «самообстріли» — це типова тактика рф після кожного резонансного воєнного злочину. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Унаслідок ранкової атаки російських військ на центр Одеси 18 листопада пошкоджено житловий будинок. Загинули троє цивільних, ще семеро містян отримали поранення. Під час ранкової російської атаки на автодорозі М-05 Київ — Одеса загинув Андрій, водій шатлу Національного військового меморіального кладовища. Автобус зазнав пошкоджень унаслідок удару. В Одесі 19 листопада оголосили день жалоби за загиблими.

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