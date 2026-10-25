Росія запустила по Україні 153 дрони, серед них 92 реактивні

У ніч проти 25 жовтня російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 119 із них, зокрема дрони типу Shahed та безпілотники інших типів. Водночас влучання зафіксували на 15 локаціях, а падіння збитих безпілотників та їхніх уламків — ще на дев’яти.

З 18:00 суботи, 24 жовтня, російські війська атакували Україну 153 ударними безпілотниками. Серед них були дрони типу Shahed, зокрема 92 реактивні, а також безпілотники S8000 «Бандероль» і «Дань-Т», «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Безпілотники запускали з кількох напрямків. Серед них — Брянськ, Орел, Курськ і Міллерове на території Росії, тимчасово окупований Донецьк, а також Гвардійське в окупованому Криму.

ППО знешкодила 119 дронів

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 неділі, 25 жовтня, українська протиповітряна оборона збила або подавила 119 російських безпілотників. Повітряний напад відбивали різні підрозділи Сил оборони України. До роботи долучилися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, оператори безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Водночас не всі повітряні цілі вдалося знешкодити до того, як вони досягли своїх маршрутів ураження. За інформацією військових, влучання російських засобів повітряного нападу зафіксували на 15 локаціях. Ще на дев’яти локаціях зафіксували падіння збитих безпілотників або їхніх уламків. Інформації про конкретні місця влучань, масштаби пошкоджень і можливих постраждалих у наведеному повідомленні Повітряних сил немає.

Дані про результати роботи ППО є попередніми та наведені станом на 08:00 25 жовтня. Інформація щодо наслідків атаки може уточнюватися. Про перебіг атаки повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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