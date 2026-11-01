Росія запустила по Україні 433 дрони за ніч, ППО знешкодила 371

У ніч проти неділі, 1 листопада, Росія атакувала Україну 433 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 371 ціль, однак влучання зафіксували на 16 локаціях, а уламки збитих дронів упали ще в 14 місцях. Станом на 07:30 понад 40 російських безпілотників залишалися в повітрі, а бойова робота тривала.

Російські війська почали атаку о 18:00 у суботу, 31 жовтня. Для ударів вони використали 433 безпілотники різних типів, зокрема Shahed, «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Серед запущених безпілотників було 64 реактивні Shahed. Росія запускала дрони з кількох напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ і Міллерово на території РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька.

Для відбиття повітряної атаки залучили різні підрозділи Сил оборони України. Російські безпілотники перехоплювали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на 07:30 неділі, 1 листопада, українська ППО збила або подавила 371 безпілотник. Водночас повністю завершити відбиття атаки на той момент ще не вдалося: понад 40 ударних дронів залишалися в повітряному просторі України.

У Повітряних силах повідомили, що бойова робота тривала. Дані щодо наслідків атаки та кількості знешкоджених цілей можуть уточнюватися. Попри роботу протиповітряної оборони, уникнути влучань не вдалося. За інформацією військових, влучання російських безпілотників зафіксували на 16 локаціях. Ще у 14 місцях упали уламки збитих повітряних цілей.

Отже, російська атака тривала всю ніч і охопила кілька напрямків. Українські захисники знешкодили більшість запущених безпілотників, однак наслідки ударів і падіння уламків зафіксували в низці місць. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Телеграмі.

Упродовж дня 31 жовтня російські війська атакували Україну 168 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 122 ворожі дрони.

Нагадаємо, що приблизо о 22.00 30 жовтня у Києві пролунав вибух. Зафіксоване зникнення електроенергії у кількох районах столиці.

Увечері 30 жовтня російський реактивнийдрон влучив у енергооб’єкт у Києві, після чого у багатьох районах столиці зникло світло та вода.

Унаслідок російської ракетної атаки 29 жовтня пошкоджено магазин Rozetka поблизу житлового комплексу «Комфорт Таун» у Києві. Компанія повідомила, як організує видачу замовлень клієнтам.

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