Росія застосовує дрони, які здатні самостійно знаходити цілі — Флеш

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Російські війська почали активно використовувати безпілотники з елементами автономного керування, які можуть орієнтуватися на місцевості та самостійно знаходити цілі для ударів.

Про це заявив радник президента з оборонних технологій Сергій Бескрестнов із позивним Флеш.

За його словами, на Запорізькому напрямку щодня фіксують десятки таких безпілотників типу «Молнія». Вони можуть використовувати візуальні орієнтири для навігації та виконувати окремі завдання без постійного зв’язку з оператором.

Флеш також розповів про атаку на українську портову інфраструктуру: безпілотник, запущений із тимчасово окупованого Криму, зміг самостійно знайти визначений об’єкт і завдати удару.

Джерело: Сергій Бескрестнов (Флеш), за повідомленням «Главкома».

Росія виробляє до 3 тисяч реактивних Шахедів на місяць і готує запаси для зимових атак, — Флеш.

Росія станом на жовтень виробляє близько 110 балістичних ракет і до 4000 реактивних ударних дронів на місяць.

Масова евакуація Києва через загрозу російських ударів по критичній інфраструктурі не є реалістичним виходом. Натомість столиці необхідно готуватися до можливих атак на системи життєзабезпечення та перебоїв із водопостачанням, опаленням і електроенергією.

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