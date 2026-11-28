0:00 / 0:00

Росія почала застосовувати тактику енергетичного оточення великих українських міст, намагаючись послідовно знищувати внутрішню генерацію та відрізати населені пункти від основних джерел електроенергії. За таким сценарієм уже атакують Київ, Дніпро та Одесу, а згодом стратегія може поширитися на інші міста.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі телеканалу «Київ24».

За словами експерта, російські окупанти обирають конкретне велике місто та протягом одного або кількох тижнів систематично атакують його енергетичну інфраструктуру. Спочатку під ударами опиняються об'єкти генерації, після чого противник переключається на підстанції та енергетичні мережі за межами міста, через які воно отримує електроенергію з об'єднаної енергосистеми.

Як приклад Омельченко навів Київ, де російські атаки вивели з ладу Трипільську ТЕС та значну частину генерації столичних теплоелектроцентралей. За його оцінкою, внутрішні генерувальні потужності столиці зазнали масштабних руйнувань, а їхній залишок є незначним.

Подібну тактику, за словами експерта, Росія зараз використовує проти Дніпра, а також Одеси. У разі пошкодження внутрішньої генерації та зовнішніх енергетичних зв'язків регіон може опинитися фактично ізольованим від основних джерел електроенергії, що значно ускладнить відновлення постачання.

Додатковою проблемою залишаються постійні атаки на енергетичні об'єкти та ремонтні бригади. Через загрозу повторних ударів працівники змушені переривати ремонт і ховатися в укриттях, що затримує відновлення пошкоджених мереж. За словами Омельченка, через таку тактику окремі регіони можуть залишатися без електроенергії кілька днів, що вже спостерігається у Дніпрі.

Джерело: Київ24.

Вранці 28 листопада російські військазавдали удару по енергетичному об’єкту компанії ДТЕК «Одеські електромережі». Унаслідок атаки понад 6 тисяч споживачів тимчасово залишилися без електропостачання.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські війська в ніч на 25 листопада завдали чергового масованого удару по теплоелектростанції компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу об'єкт зазнав серйозних пошкоджень, а виробництво електроенергії зупинили.

Читай нас у