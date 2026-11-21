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Упродовж минулої доби, 20 листопада, російські війська завдали 489 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 22 постраждали, зокрема одна дитина.

Російські війська здійснили 16 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Кушугуму, Балабиному, Андріанівці, Жовтенькому, Ясній Поляні, Новорозівці, Жовтій Кручі, Таврійському, Новоіванівці, Єгорівці та Васинівці.

Також 359 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Новооленівку, Шевченківське, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Річне, Новояковлівку, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір’я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве та Тернувате.

Окупанти 11 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Під ударом опинилися Степногірськ, Приморське, Магдалинівка, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Червона Криниця.

Крім того, зафіксовано 103 артилерійські удари по Степногірську, Приморському, Степовому, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Копаням, Верхній Терсі, Воздвижівці та Добропіллю.

За добу надійшло 272 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Про це заявив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у Телеграмі.

Увечері 20 листопада російський безпілотник атакував передмістя Харкова. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, серед них двоє хлопчиків віком 12 і 14 років. У житловому будинку спалахнула пожежа на четвертому та п’ятому поверхах.

Увечері 20 листопада російські війська завдали удару двома балістичними ракетами по Кривому Рогу. Влучання припало на парковку біля популярного ресторану в центрі міста. Поранення дістали 20 людей, серед них троє дітей, а під час рятувальної операції росіяни повторно атакували місто реактивними безпілотниками.

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