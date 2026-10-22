Росія завдала 862 удари по Запорізькій області, троє загиблих та поранені

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Упродовж доби російські окупанти завдали 862 удари по 48 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район троє людей загинули, ще троє дістали поранення. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

За словами Івана Федорова, протягом доби російські війська здійснили 28 авіаційних ударів по Комишувасі, Кушугуму, Запорожцю, Григорівському, Одарівці, Таврійському, Долинці, Лісному, Гуляйпільському, Рівному, Новорозівці, Васинівці, Василівському, Вільнянці, Новосолошиному, Жовтій Кручі, Ясній Поляні та Преображенці.

Крім того, 633 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Річне, Тернувате, Різдвянку, Новофедорівку, Васильківське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Копані, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Рівне, Червону Криницю, Новоселівку, Придорожнє, Преображенку, Новопавлівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя та Верхню Терсу.

Також зафіксовано чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Під вогнем опинилися Павлівка, Гуляйпільське та Копані.

Ще 197 артилерійських ударів російські війська завдали по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Білогір’ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю та Косівцевому.

За інформацією Івана Федорова, надійшло 90 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Загалом унаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район троє людей загинули, ще троє отримали поранення.

Російські війська продовжують застосовувати авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію для ударів по населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у Телеграмі.

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