Росія завдала 964 удари по Запорізькій області за добу, є семеро поранених

0:00 / 0:00

У Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок російських атак поранення дістали семеро людей. Загалом протягом доби російські війська завдали 964 удари по 61 населеному пункту Запорізької області.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

За його даними, росіяни завдали двох ракетних ударів по Запоріжжю та здійснили 25 авіаударів по Вільнянську, Кушугуму, Балабиному, Веселянці, Веселому Гаю, Блакитному, Листівці, Новорозівці, Зарічному, Одарівці, Гуляйпільському, Чарівному, Преображенці, Васинівці, Червоному Яру, Вільнянці та Сонячному.

Також зафіксували 734 атаки безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Комишуваху, Новояковлівку, Магдалинівку, Григорівку, Жовту Кручу, Юрківку, Розумівку, Веселий Гай, Новотроїцьке, Новорозівку, Запасне, Новоіванівку, Нижню Хортицю, Таврійське, Біленьке, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Річне, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Копані, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Червону Криницю, Цвіткове, Преображенку, Новопавлівське, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате та Криничне.

Крім того, російські війська чотири рази обстріляли область із реактивних систем залпового вогню. Ще 199 артилерійських ударів припали на населені пункти регіону, зокрема пройшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Гіркому, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Новому Запоріжжю.

За інформацією ОВА, протягом доби надійшло 102 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Увечері в середу, 14 жовтня, внаслідок російського удару в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках. Постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

У Києві та семи областях зафіксували знеструмлення через атаки РФ.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Читай нас у