Росія завдала 970 ударів по Запорізькій області, троє людей поранені

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Упродовж минулої доби, 7 жовтня, російські війська завдали 970 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак по Запорізькому району троє людей отримали поранення.

Росія завдала 21 авіаудару по Запорізькій області. За словами Івана Федорова, протягом доби війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Запоріжжю, Кушугуму, Комишувасі, Новомиколаївці, Новорозівці, Сергіївці, Новосолоному, Васильковому, Таврійському, Мирівці, Веселому, Одарівці, Заливному, Оріхову, Червоному Яру, Вільнянці, Преображенці та Микільському.

Крім того, російські окупанти активно застосовували безпілотники.

775 БпЛА різної модифікації, переважно FPV-дрони, атакували десятки населених пунктів області.

Під ударами безпілотників опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівка, Кушугум, Комишуваха, Червонодніпровка, Григорівка, Річне, Запорожець, Веселянка, Новояковлівка, Запасне, Магдалинівка, Біленьке, Малишівка, Новоолександрівка, Ясна Поляна, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівка, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червона Криниця, Омельник, Білогір’я, Чарівне, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка, Задорожнє, Нове Запоріжжя та Рибне.

Окупанти били з РСЗВ та артилерії. Також у Запорізькій області зафіксували один обстріл із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ). Під ударом опинилося Запасне.

Ще 173 артилерійські удари російські війська завдали по Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Запасному, Новояковлівці, Магдалинівці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новопавлівці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Білогір’ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Копанях, Долинці, Рівному, Воздвижівці, Задорожньому, Новому Запоріжжю та Рибному.

В області пошкоджені будинки, автомобілі та інфраструктура. Внаслідок російських атак у Запорізькій області зафіксували 84 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

Загалом протягом доби російські війська здійснили 970 ударів по 58 населених пунктах Запорізької області. Найбільшу кількість атак становили удари безпілотниками — 775 БпЛА різних модифікацій.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров в Телеграмі.

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