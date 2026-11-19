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У ніч проти 19 листопада російські війська здійснили масовану атаку на південь Одеської області. Під ударом опинилися об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури.

Про це голова обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомляє у Телеграмі.

За його словами, вночі Росія завдала масованого комбінованого удару по півдню Одещини. Внаслідок атаки пошкоджені обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури. Атака не вплинула на енергопостачання.

Постраждалих немає. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків.

Джерело: Одеська ОДА (ОВА)

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