Росія завдала комбінованого удару по Одещині, пошкоджено промислові та енергетичні об’єкти
У ніч проти 19 листопада російські війська здійснили масовану атаку на південь Одеської області. Під ударом опинилися об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури.
Про це голова обласної державної адміністрації Олег Кіпер повідомляє у Телеграмі.
За його словами, вночі Росія завдала масованого комбінованого удару по півдню Одещини. Внаслідок атаки пошкоджені обʼєкти промислової та енергетичної інфраструктури. Атака не вплинула на енергопостачання.
Постраждалих немає. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків.
Джерело: Одеська ОДА (ОВА)
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