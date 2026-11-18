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Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 17 листопада, здійснили 692 удари по 55 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще 49 дістали поранення.

За інформацією обласної влади, російська армія застосовувала проти населених пунктів регіону ракети, авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Безпосередньо по Запоріжжю окупанти завдали 11 ракетних ударів.

Крім того, російські війська здійснили 12 авіаційних ударів по Одарівці, Григорівці, Шевченківському, Новорозівці, Ясній Поляні, Блакитному, Новоіванівці та Щасливому.

Найбільшу кількість атак загарбники здійснили за допомогою безпілотників. Упродовж доби 514 БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакували населені пункти Запорізької області.

Під ударами безпілотників опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівка, Річне, Тернувате, Червонодніпровка, Григорівка, Новояковлівка, Михайло-Лукашеве, Різдвянка, Косінцеве, Мар'ївка, Біленьке, Значкове, Степногірськ, Плавні, Приморське, Лук'янівське, Павлівка, Оріхів, Щербаки, Новоандріївка, Новопавлівка, Преображенка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Червона Криниця, Омельник, Білогір'я, Чарівне, Новоселівка, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнка, Верхня Терса, Копані, Долинка, Рівне, Воздвижівка та Нове Запоріжжя.

Також російські війська здійснили 13 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Під вогнем опинилися Запоріжжя, Кушугум, Комишуваха, Таврійське, Магдалинівка, Одарівка, Оріхів, Новосолошине та Омельник.

Ще 142 артилерійські удари припали на Річне, Тернувате, Червонодніпровку, Веселянку, Запорожець, Новояковлівку, Запасне, Магдалинівку, Різдвянку, Косінцеве, Степногірськ, Плавні, Приморське, Лук'янівське, Павлівку, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю, Омельник, Білогір'я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Копані, Долинку, Рівне, Воздвижівку та Нове Запоріжжя.

Загалом за добу до відповідних служб надійшло 324 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Про це повідомив очільник Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Увечері 17 листопада російські війська розпочали чергову атаку безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 126 ворожих БпЛА.

У центрі Вінниці через російську атаку постраждали четверо людей.

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