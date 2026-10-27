Росія завдала ракетного удару по Дергачах на Харківщині, є постраждалі

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Вдень 27 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дергачах Харківської області. Зафіксовано влучання у складську будівлю, троє людей постраждали.

Внаслідок атаки також пошкоджено обладнання автозаправної станції та автомобіль.

«Пошкоджено обладнання АЗС, автомобіль... Троє людей постраждало внаслідок ворожої атаки на м. Дергачі», — написав Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Інформація щодо інших можливих наслідків ракетного удару уточнюється.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

Нагадаємо, на Хмельниччині російська атака критично пошкодила електрообладнання.

На Харківщині через російські удари загинули троє людей, ще восьмеро поранені.

Також Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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