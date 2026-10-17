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Росія завдала ракетного удару по Харкову, є двоє поранених

UA NEWS 17 Жовтня 2026 21:55
Росія завдала ракетного удару по Харкову, є двоє поранених
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Російські війська атакували Харків ракетою, унаслідок чого постраждали двоє людей. Інформація про інші наслідки удару наразі не уточнюється.

 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі.

«Унаслідок ракетного удару по Слобідському району двоє людей отримали поранення», — написав Синєгубов.

Медики надають допомогу постраждалим, зазначив він.

Нагадаємо, росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину, є поранені.

Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинула людина, ще 40 жителів поранені.

Нагадаємо, що упродовж дня 16 жовтня Росія атакувала Україну понад 300 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними дронами, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т». 

Російські війська ввечері 16 жовтня атакували Дніпро. У передмісті спалахнула пожежа, внаслідок удару загинув чоловік. 

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

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