Росія завдала ракетного удару по Харкову, є двоє поранених

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Російські війська атакували Харків ракетою, унаслідок чого постраждали двоє людей. Інформація про інші наслідки удару наразі не уточнюється.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Телеграмі.

«Унаслідок ракетного удару по Слобідському району двоє людей отримали поранення», — написав Синєгубов.

Медики надають допомогу постраждалим, зазначив він.

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