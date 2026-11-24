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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти енергетики у двох районах області. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Як зазначається, унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.

За даними ОВА, на місцях працюють відповідні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки завданих пошкоджень.

Вранці 24 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти на півночі Рівненської області. Наразі електропостачання відновили для всіх абонентів, повідомили в обласній владі.

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