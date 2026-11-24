Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі Київщини, є пошкодження у двох районах
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Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти енергетики у двох районах області. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Як зазначається, унаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження енергетичних об’єктів у Вишгородському та Білоцерківському районах.
За даними ОВА, на місцях працюють відповідні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та оцінки завданих пошкоджень.
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