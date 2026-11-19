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Росія через інтернет завербувала понад 360 українських підлітків, яких за допомогою погроз та маніпуляцій схиляли до вчинення протиправних дій, зокрема тероризму. Перша леді України Олена Зеленська закликала об'єднати зусилля держав, освітніх установ і родин, щоб захистити дітей від небезпек у цифровому просторі.

Захід організувала перша леді Польщі Марта Навроцька.

«Мабуть, найновішою і найболючішою загрозою в мережі є вербування підлітків анонімними особами в інтернеті для вчинення різних протиправних дій… В Україні на тлі російського нападу таке вербування має російський слід. На жаль, ми знаємо вже про понад 360 випадків, коли погрозами чи підходами дітей схиляли до тероризму», – зазначила Зеленська.

Вона наголосила, що цифрові загрози не мають державних кордонів. Діти в Україні, Польщі та інших європейських країнах користуються однаковими іграми, спілкуються в тих самих чатах і можуть ставати мішенями для аналогічних маніпуляцій.

За словами першої леді України, 26% українських підлітків отримували повідомлення від фальшивих акаунтів або незнайомців із проханням переказати гроші. Крім того, понад 50% українських школярів стикаються зі зловживаннями в інтернеті.

Зеленська також навела дані Європейського Союзу, згідно з якими 54% молодих людей отримували повідомлення, що принижують їхню гідність.

Вона звернула увагу на те, що смартфони стають доступними дітям у дедалі молодшому віці. В Україні більшість дітей отримують доступ до таких пристроїв уже у восьмирічному віці або раніше.

Водночас цифрові технології, попри значні освітні можливості, створюють ризики шахрайства, кібербулінгу, маніпуляцій і вербування.

Олена Зеленська розповіла, що в умовах повномасштабної війни Україна приділяє особливу увагу захисту дітей у цифровому середовищі.

У школах проводять заняття з цифрової безпеки та штучного інтелекту, розробляють відповідні освітні програми, зокрема для дітей дошкільного віку.

Окремо перша леді звернула увагу на поширення штучного інтелекту серед школярів. За даними міжнародного дослідження PISA, у 2025 році чверть українських дітей щотижня використовували чат-боти для навчання.

Міністерство освіти і науки України розробило методичні рекомендації щодо впровадження технологій штучного інтелекту в школах. Зокрема, вони передбачають навчання дітей критично оцінювати контент, створений за допомогою ШІ.

Крім того, СБУ та Національна поліція проводять інформаційно-просвітницькі кампанії із залученням публічних осіб та інфлюенсерів. У школах також організовують інтерактивні заняття, присвячені безпечному користуванню інтернетом.

Зеленська наголосила, що важливо створити для дітей атмосферу довіри, щоб вони не боялися розповідати дорослим про небезпечні ситуації та могли отримати допомогу вдома або в навчальному закладі.

«Ми не можемо захищати їх в ізоляції й самостійно, індивідуально. Тому чудово, що є такі ініціативи, як ця, що ми разом започатковуємо такі розмови», – наголосила вона.

Перша леді також повідомила, що Україна стала однією із семи держав, які долучилися до розробки рекомендацій Ради Європи для 46 країн щодо цифрового середовища для дітей.

Документ охоплює питання ігрового контенту, чат-ботів, захисту приватності дітей та обмеження таргетованої реклами.

Відкриваючи конференцію за участю дружин президентів України, Литви та Румунії, перша леді Польщі Марта Навроцька наголосила, що безпека дітей має охоплювати не лише фізичний, а й цифровий виміри.

За її словами, батьки повинні цікавитися тим, як діти почуваються в інтернеті, з ким спілкуються та з якими небезпеками стикаються під час онлайн-активності.

Навроцька звернула увагу на поширення в мережі дезінформації, маніпуляцій, мови ненависті та образливого контенту. Вона закликала до співпраці батьків, учителів, блогерів, державні установи й технологічні компанії.

Перша леді Польщі підкреслила, що відповідальність за цифрову безпеку дітей не можна покладати виключно на державу або батьків.

«Ми не розв'яжемо всіх проблем на одній конференції. Але можемо зробити черговий крок: підтримувати й уважно слухати молодих людей, навчати їх відповідально користуватися технологіями», – зазначила Марта Навроцька.

Вона також подякувала першій леді США Меланії Трамп за започаткування міжнародної ініціативи Fostering the Future Together, мета якої — створення безпечнішого цифрового майбутнього для дітей.

Меланія Трамп у відеозверненні до учасників конференції привітала проведення заходу у Варшаві та повідомила, що до започаткованої нею міжнародної коаліції вже приєдналися майже 60 країн.

Вона наголосила на важливості міжнародної співпраці та інвестицій у майбутнє дітей, зокрема у сферах цифрових технологій та освіти.

Наприкінці виступу Олена Зеленська запросила Марту Навроцьку долучитися до Сьомого саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться наступного року в Києві.

Про це Зеленська заявила у четвер під час міжнародної конференції «Їхнє майбутнє. Наша відповідальність» у Президентському палаці у Варшаві.

Російські спецслужби намагаються вербувати українських біженців для здійснення диверсій на території європейських країн. Для пошуку виконавців вони використовують соціальні мережі, месенджери та оголошення про роботу.

Федеральна служба безпеки Росії заявила про затримання 56 громадян віком від 12 до 24 років, яких підозрюють у причетності до диверсійної діяльності. За твердженням відомства, із липня 2025 року молодих людей вербували через Telegram-бот для знайомств «Дайвинчик», а до організації вербування нібито причетні українські спецслужби.

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