Росія знищила Епіцентр у Дніпрі, який працював майже два десятиліття
Російські війська зруйнували торговельний центр «Епіцентр» у Дніпрі, який працював у місті 19 років. Про це заявила компанія.
Наголошується, що це був перший торговельний центр мережі, відкритий у Дніпрі. За майже два десятиліття він став частиною життя міста та місцем, куди приходили цілі покоління родин.
«Російський терор не припиняється. Він методично руйнує одну з найбільших і найулюбленіших торговельних мереж України», – зазначили в компанії.
У «Епіцентрі» підкреслили, що наслідки російських атак – це не лише пошкоджені будівлі та фінансові втрати. Удари по торговельних центрах також загрожують робочим місцям і можливостям людей жити звичним життям.
Атака на Дніпро сталася після удару по торговельному центру мережі в Чернігові. У ніч на 9 жовтня російські війська знову атакували відбудований «Епіцентр», який раніше вже був знищений на початку повномасштабного вторгнення. За даними компанії, цього разу було зруйновано 60% торговельного центру. Суму збитків ще встановлюють.
У компанії заявили, що попри нові втрати продовжать працювати та відновлювати зруйноване.
«Ми працюємо. І продовжимо працювати. Бо знаємо, що потрібні людям. Тому ми будемо відроджуватися стільки разів, скільки буде потрібно», – йдеться в заяві.
З ранку 12 жовтня до ранку 13 жовтня російські війська завдали понад 40 ударів по Сумській області. Під обстрілами опинилися 30 населених пунктів у 20 територіальних громадах, двоє людей постраждали.
Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.
Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.
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