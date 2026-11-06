Росія знову атакувала енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, пошкоджено обладнання

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Російські війська вранці 6 листопада знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі ДТЕК у Дніпропетровській області. Під атакою опинилися одразу кілька об’єктів компанії, внаслідок влучань пошкоджено обладнання та виникла пожежа.

У компанії зазначили, що російські війська вже атакували ці об’єкти раніше. Після попереднього обстрілу енергетикам знадобилося до трьох діб, щоб завершити ремонтні роботи та відновити електропостачання для всіх родин.

Наразі фахівці продовжують відновлювальні роботи.

«Відновлення тривають. Робимо все можливе, щоб у кожній домівці були світло й тепло», — наголосили в ДТЕК.

Про це повідомили в ДТЕК.

У ніч на 6 листопада та вранці російські війська завдали ударів по об’єктах енергетики Кіровоградської області.

5 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви на Київщині, застосувавши реактивні безпілотники.

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