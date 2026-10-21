Росія знову атакувала Умань, пошкоджено студентський гуртожиток

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Вранці 21 жовтня російські війська продовжили атаку на Умань Черкаської області після неспокійної ночі. Один із безпілотників упав на території Уманського національного університету, унаслідок чого було пошкоджено студентський гуртожиток.

Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За словами Табурця, російська армія продовжила обстрілювати місто після неспокійної ночі. Для атак по цивільній інфраструктурі окупанти застосовували реактивні безпілотники типу Герань.

Близько 08:00 один із БПЛА впав на території Уманського національного університету. За попередніми даними, пошкоджено скління гуртожитку та житлового будинку.

Приблизно за годину російський дрон поцілив у приватний будинок. Унаслідок удару травмувалася жінка. Її доправили до лікарні, де вона отримує необхідну медичну допомогу.

На місцях працюють усі необхідні служби. Для координації робіт розгорнули оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру.

За словами начальника ОВА, зараз головне завдання — якомога швидше виконати першочергові роботи. Обласна влада також підтримує постійний зв'язок із міською владою для координації дій.

Нагадаємо, Росія атакувала Умань, спалахнули пожежі в гіпермаркеті та житловому будинку.

До цього Росія атакувала Черкащину дронами: в Умані пошкоджено багатоповерхівку.

Внаслідок російської атаки на Київ загинула людина, дрон влучив у 24-поверхівку.

Раніше російські дрони атакували Київ, у двох районах виникли пожежі.

Російський дрон влучив біля школи в Полтаві, є постраждалі.

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