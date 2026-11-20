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Національний музей історії України у Другій світовій війні в Києві вкотре зазнав пошкоджень через російську атаку на столицю 20 листопада. Будівлю пошкодила вибухова хвиля.

«У ніч на 20 листопада вибуховою хвилею пошкоджено Зал Слави та вхідну групу головного корпусу Музею. Це вже третє пошкодження нашого меморіального комплексу від початку повномасштабного вторгнення. Символічно й боляче водночас: саме на панорамних вікнах Залу Слави експонується фотовиставка «United by Liberty» («Об'єднані Свободою»)», – йдеться в повідомленні в мережі Facebook.

У Музеї нагадали, що виставку відкрили 4 липня 2026 року – у день 250-ї річниці незалежності США, вона розповідає 140-річну історію Статуї Свободи в Нью-Йорку – символу демократії, гідності та надії для всього вільного світу.

«Скло розбито – а виставка лишається. Імена на мармурі – на місці. «Об'єднані Свободою» продовжує говорити навіть крізь пошкоджені вікна: свобода не зникає від вибухів, а народи, які її захищають, залишаються єдиними. Музей працює. Пам'ять не знищити. Дякуємо Захисникам і Захисницям», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія атакувала будинок-музей Леоніда Кучми на Чернігівщині.

20 листопада унаслідок російської атаки на Київ було зруйновано кондитерський цех компанії Milfey.

Додамо, що ДСНС оприлюднила перші кадри наслідків нічної атаки РФ на Київ.

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