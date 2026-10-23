Росія зосередила біля Сумщини 40 тисяч військових, — військові

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Росія зосередила близько 40 тисяч військовослужбовців регулярної армії навпроти Сумської області. Російські війська продовжують штурмувати позиції Сил оборони, обстрілювати прикордонні населені пункти та намагатися створити буферну зону вздовж державного кордону України.

За словами Шевцова, прикордонна ситуація на Сумщині залишається напруженою. Найактивніше російські війська діють на території Хотінської та Юнаківської громад, де практично щодня намагаються проводити штурми позицій українських захисників.

На інших ділянках прикордоння противник обстрілює населені пункти з артилерії та застосовує ударні безпілотники.

Однією з цілей російських військ є створення буферної зони вздовж державного кордону України. За оцінкою Івана Шевцова, Росія намагається сформувати смугу завширшки 20–30 кілометрів на українській території.

«Задача ворога — створити 20-30-кілометрову буферну зону вздовж лінії державного кордону. І вже понад два роки ворог намагається цю свою мрію здійснити. Але завдяки успішній, ефективній роботі як нашої бригади, так і інших підрозділів Сил оборони ворогу це не вдається», — зазначив Шевцов.

За його словами, українські прикордонники та інші підрозділи Сил оборони продовжують протидіяти російським спробам розширити контрольовану територію поблизу кордону.

Як пояснив полковник Іван Шевцов, чисельність російського угруповання навпроти Сумської області суттєво не змінюється та становить близько 40 тисяч військовослужбовців.

Росія регулярно проводить ротації та поповнює втрати, яких зазнає під час бойових дій. Це дає змогу підтримувати чисельність угруповання на приблизно однаковому рівні.

«На сьогодні професійна регулярна армія стоїть навпроти Сумщини. Вона не збільшується, як і раніше, це близько 40 тисяч особового складу, але постійно здійснюються ротації. Передусім через те, що тут ворог зазнає досить великих втрат як в особовому складі, так і в техніці. І потрібно ці всі втрати постійно поновлювати», — розповів Шевцов.

Окремо представник прикордонного загону відзначив роль безпілотників у боротьбі з російськими військами.

Одним з ефективних засобів ураження противника є дрони на оптоволокні. Українські підрозділи застосовують їх для ураження російських військовослужбовців і військової техніки.

Попри постійні ротації та поповнення втрат, російські війська продовжують спроби прорвати українську оборону на Сумщині. Водночас, за словами Івана Шевцова, завдяки діям прикордонників і підрозділів Сил оборони противнику не вдається реалізувати задум щодо створення буферної зони вздовж державного кордону України.

Про це в ефірі «Еспресо» та Slawa.TV розповів начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон», полковник Іван Шевцов

Протягом останніх кількох тижнів російські диверсійно-розвідувальні групи активізувалися на прикордонних територіях Сумської та Чернігівської областей. Найбільше спроб проникнення противника фіксують на Сумщині.

Бійці спецпідрозділу Group 10 ГУР МО України під час семитижневої спецоперації на Сумщині зірвали наступальні плани російських військ і не допустили перерізання українських логістичних шляхів.

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