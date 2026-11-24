Росія зранку 24 листопада атакувала енергетичні об'єкти на Рівненщині
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Вранці 24 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти на півночі Рівненської області. Наразі електропостачання відновили для всіх абонентів, повідомили в обласній владі.
«Північ Рівненщини зранку була під ударом. Ворог атакував енергетичні об'єкти», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, завдяки оперативній роботі енергетиків, усі абоненти наразі заживлені.
При цьому в області продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
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