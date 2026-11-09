Росія зранку атакувала Київ ударними дронами, у Солом’янському районі спалахнула пожежа

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Уранці 9 листопада 2026 року російські війська знову атакували Київ ударними безпілотниками. Унаслідок ворожого удару в столиці зафіксували загоряння.

За його словами, у Солом’янському районі виникла пожежа на території парковки. На місце події прямують екстрені служби.

Станом на момент повідомлення інші подробиці щодо наслідків російської атаки на столицю не оприлюднювалися.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Російські війська протягом вечора та ночі 9 листопада завдавали ударів по північних районах Рівненської області. Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

У ніч проти понеділка, 9 листопада, російські війська завдали комбінованого удару безпілотниками та керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Унаслідок атаки є постраждалі серед мирного населення.

Увечері та в ніч на понеділок, 9 листопада, російські війська завдали ударів по території Черкаської області. Унаслідок атаки пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури.

У ніч проти 9 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Для ударів противник застосував 317 ударних безпілотників різних типів, зокрема реактивні дрони, а також керовані засоби ураження «Бандероль».

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали п’ять населених пунктів Херсонської міської громади. Унаслідок артилерійських ударів і атак безпілотників пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, одна людина дістала поранення.

У ніч проти 9 листопада російські війська вкотреатакували Хмельницький та Полтавську область безпілотниками. Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено житлову забудову та господарську споруду. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакувалиДніпропетровську область безпілотниками. Під ворожим вогнем перебували п’ять районів, зафіксовано пошкодження підприємства, інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомобілів.

Крім того, російська армія атакувалаенергетичну інфраструктуру Одеської області.

Унаслідок російського удару по Одесі пошкоджено житловий будинок. Атака сталася вдень у суботу, 7 листопада.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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