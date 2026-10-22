Росія — держава-агресор — звільнила громадянина США, 74-річного відставного вчителя Стівена Габбарда, який понад чотири роки перебував у російському ув’язненні після затримання в Україні. Про звільнення 21 жовтня оголосили під час зустрічі спецпосланця США Стіва Віткоффа з президентом РФ Владіміром Путіним, повідомляє CBS News.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін погодився відпустити Габбарда на його прохання і для цього не знадобився обмін. Водночас Трамп сказав, що на звільнення вплинуло його рішення не запроваджувати нові санкції проти Росії.

Розмова перед вильотом

Син звільненого Джозеф Коулман, священник Грецької православної церкви, розповів, що поговорив із батьком телефоном близько хвилини перед його вильотом із Санкт-Петербурга. За словами Коулмана, Габбард звучав краще, ніж під час їхньої останньої розмови у травні 2025 року. Під час дзвінка був присутній Віткофф, тому можливості для приватного спілкування майже не було.

Коулман зазначив, що під час попередньої розмови батько висловлював крайню втому від життя у в’язниці. За його оцінкою, це могло натякати на суїцидальні думки, хоча він не став прямо так це характеризувати. Син планував особисто оцінити стан здоров’я батька після зустрічі й дати йому час адаптуватися до свободи.

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Обвинувачення заперечували

Габбарда затримали в Україні невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Російська сторона звинуватила його в участі в бойових діях на боці України та чергуванні на блокпості для найманців. Після закритого судового процесу його засудили майже до семи років колонії. Уряд США вважав Габбарда неправомірно затриманим.

Родина американця послідовно заперечувала висунуті йому обвинувачення. Адвокат Мартін Де Лука заявив, що команда захисту не знайшла доказів служби Габбарда в українських військових структурах і не вважала, що він був фізично здатний виконувати такі обов’язки у віці близько 70 років. За словами адвоката, матеріали російської справи були здебільшого засекречені.

Де Лука також повідомив, що коли його команда взялася за справу в лютому 2025 року, ані родина, ані посольство США не знали точного місця утримання Габбарда. Згодом адвокати в Росії встановили його місцеперебування, організували юридичні візити, передавали кошти на їжу та необхідні речі й допомогли провести коротку розмову із сином.

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