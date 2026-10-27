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У Росії можуть зрости ціни на товари маркетплейсу Wildberries через перебудову логістичної системи після ударів безпілотників по великих складських об’єктах. Про це пише «Коммерсант» із посиланням на галузевих експертів.

Після втрати частини складської інфраструктури Wildberries почав змінювати систему зберігання та доставки товарів. Компанія розвиває мережу партнерських фулфілмент-центрів і пунктів приймання товарів, а також оголосила про запуск сервісу довгострокової оренди складських приміщень.

Згідно з повідомленням компанії, власники складів площею від 10 тисяч квадратних метрів зможуть передавати їх Wildberries для використання як сортувальних або логістичних центрів, зокрема для зберігання товарів.

За оцінкою засновника платформи «Меркатус» і продавця на маркетплейсах Лео Шевченка, перебудова логістики може призвести до ускладнення маршрутів доставки та збільшення термінів очікування замовлень. Додаткові витрати на транспортування й зберігання, на його думку, зрештою можуть бути перекладені на покупців через підвищення цін.

Аналітики Data Insight оцінювали збитки Wildberries від втрати складських об’єктів та інфраструктури в межах від 147 до 280 млрд рублів. У цю суму не включено можливі втрати продавців, які користувалися складськими потужностями компанії.

Раніше повідомлялося, що після проблем зі складською інфраструктурою Wildberries поступився лідерством на російському ринку онлайн-торгівлі маркетплейсу Ozon.

У ніч на 18 жовтня безпілотники атакували Санкт-Петербург і Ленінградську область. Після ударів виникли пожежі на нафтових об’єктах і складі Ozon, а також було уражено датацентр компанії VK, якій належить соцмережа «ВКонтакте». Крім того, у регіоні сталося аварійне відключення електроенергії, без світла залишилися близько 20 тисяч людей.

Російський маркетплейс Ozon оголосив, що з 13 жовтня припиняє дію програма страхування Інгостраху для продавців від масових пошкоджень товарів та атак безпілотників.

Wildberries та Ozon заважають уряду Росії збільшити податки на закордонні покупки.

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