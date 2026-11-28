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Російські війська протягом минулої доби 27 листопада атакували 23 населені пункти Херсонської області, зокрема житлові квартали. Внаслідок обстрілів, за попередніми даними, цивільні не постраждали.

«Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Чорнобаївка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новодмитрівка, Олександрівка, Янтарне, Понятівка, Берислав, Костирка, Новорайськ, Урожайне, Зміївка, Золота Балка, Львове, Милове, Новокаїри, Одрадокам'янка, Тягинка, Козацьке та Херсон», – написав Прокудін.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграмі.

У суботу, 28 листопада, російські війська атакували транспортну інфраструктуру Дніпра. Внаслідок удару поранення дістали двоє людей. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Упродовж дня російські війська завдали понад 20 ударів по чотирьох районах Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів станом на вечір 27 листопада поранення дістала літня жінка.

27 листопада російські війська атакували Дніпро ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару виникла пожежа, також відомо про одну поранену людину.

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