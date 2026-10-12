Росіяни атакували автовокзал у Запоріжжі, є поранена
12 жовтня російські війська двічі вдарили по транспортній інфраструктурі Запоріжжя. Унаслідок атак пошкоджено автомобілі та тролейбусну контактну мережу, постраждала 70-річна жінка.
Близько полудня дрон влучив в антидронову сітку на території автовокзалу. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено п’ять автомобілів, зокрема маршрутку.
Ще один удар FPV-дроном припав по електроопорі біля зупинки громадського транспорту. Пораненій жінці надають медичну допомогу.
Джерело: Запорізька ОВА
Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.
У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.
Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.