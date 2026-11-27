27 листопада унаслідок російської атаки безпілотниками на Чернігів постраждали двоє людей.

Спочатку повідомлялося про травмованого 40-річного чоловіка, який дістав ушкодження грудної клітки та був госпіталізований.

Згодом кількість постраждалих зросла до двох. Чоловік перебуває в реанімації, а в жінки медики діагностували акубаротравму.

Раніше начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що російські війська знову атакували місто безпілотниками. За його словами, у Чернігові пролунали три вибухи.