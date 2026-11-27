Росіяни атакували Чернігів дронами, кількість постраждалих зросла до двох
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27 листопада унаслідок російської атаки безпілотниками на Чернігів постраждали двоє людей.
Спочатку повідомлялося про травмованого 40-річного чоловіка, який дістав ушкодження грудної клітки та був госпіталізований.
Згодом кількість постраждалих зросла до двох. Чоловік перебуває в реанімації, а в жінки медики діагностували акубаротравму.
Раніше начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що російські війська знову атакували місто безпілотниками. За його словами, у Чернігові пролунали три вибухи.
Про це у Телеграмі повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
Нагадаємо, що Російський удар по центру Чернігова забрав життя двох 15-річних дівчат.
Чернігів повністю знеструмлено після атаки РФ, зупинився електротранспорт.