Росіяни атакували дронами цивільних на Сумщині, є важко поранена

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Російські війська атакували безпілотниками цивільних у Великописарівській громаді Охтирського району Сумської області. Унаслідок удару важко поранена жінка, яка їхала велосипедом між населеними пунктами. Також окупанти знищили автомобіль місцевого жителя.

За словами Олега Григорова, російські військові від ранку інтенсивно атакували дронами мирних жителів Великописарівської громади.

«Від ранку росіяни інтенсивно атакують дронами цивільних у Великописарівській громаді. Ворог поцілив у жінку, яка їхала велосипедом між населеними пунктами громади. Вона отримала важкі поранення. Постраждалу вже доставили до лікарні та надають необхідну допомогу», — написав очільник ОВА.

Крім того, російський безпілотник атакував автомобіль місцевого жителя. За попередньою інформацією, люди встигли залишити автівку до удару, однак транспортний засіб згорів.

Олег Григоров уточнив, що удари по жінці на велосипеді та цивільному автомобілю відбулися майже на одній ділянці дороги у Великописарівській громаді.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Телеграмі.

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