Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, у Дніпрі спалахнула пожежа

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Від вечора 12 листопада російські війська обстрілювали два райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники та артилерію. У Дніпрі внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

«Ворог атакував два райони безпілотниками та артилерією», - зазначив він.

За словами Ганжи, у Дніпрі внаслідок атаки зайнялася господарча споруда. Пошкоджена й приватна оселя.

На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру та Марганецькій громаді, повідомив Ганжа.

Унаслідок атаки безпілотника 12 листопада загинули двоє місцевих жителів віком 57 та 47 років. Чоловіки перебували біля мотоцикла в Середино-Будській громаді Шосткинського району, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок російського удару по Вінниці постраждали люди, а також зазнала пошкоджень будівля дитячого садка. Про наслідки атаки повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

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