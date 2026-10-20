Росіяни атакували енергетичний об’єкт на Львівщині
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Російські війська знову завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Львівській області.
За попередніми даними, люди не постраждали.
Джерело: Максим Козицький, Львівська ОВА
Через наслідки російських обстрілів 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.
Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.