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Росіяни атакували енергетичний об’єкт на Львівщині

UA NEWS 20 Жовтня 2026 16:41
Росіяни атакували енергетичний об’єкт на Львівщині
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Російські війська знову завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Львівській області. 

 За попередніми даними, люди не постраждали.

Джерело: Максим Козицький, Львівська ОВА

Через наслідки російських обстрілів 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. 

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

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