Росіяни атакували енергетичний об’єкт на Львівщині

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Російські війська знову завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури у Львівській області.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Джерело: Максим Козицький, Львівська ОВА

Через наслідки російських обстрілів 16 жовтня у кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Російські терористичні війська увечері 16 жовтня атакували магістральну мережу на Рівненщині. Через це у Рівному та області у великої кількості людей зникло світло.

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