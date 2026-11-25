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Уранці 25 листопада російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах і цивільному підприємству в Житомирській області. Про атаку повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Під ударами ворожих безпілотників опинилися об’єкт енергетичної інфраструктури у Житомирському районі та цивільне підприємство у Коростенському районі», — йдеться в повідомленні.

Відомо, що внаслідок ворожого удару постраждала людина.

Наразі її доставили до лікарні та надають необхідну допомогу, зазначив Бунечко.

Унаслідок атак російських безпілотників у Сумській та Середино-Будській громадах загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це 25 листопада повідомила Національна поліція України.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

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