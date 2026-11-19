0:00 / 0:00

Російські війська вночі атакували безпілотником типу «Герань» фермерське господарство у Чернігівській області. Унаслідок удару загорілося зерносховище, в якому зберігався врожай кукурудзи.

«Уночі росіяни «Геранню» атакували фермерське господарство в Понорницькій громаді. Зайнялося зерносховище, де зберігався врожай кукурудзи», – йдеться в його повідомленні.

Крім того, напередодні вдень російські військові атакували село в Новгород-Сіверській громаді, застосувавши п'ять безпілотників типу «Гербера».

Унаслідок удару один житловий будинок був повністю знищений, ще дві оселі та автомобіль зазнали пошкоджень.

Також загарбники атакували один з енергетичних об'єктів у Чернігівській області.

За словами В'ячеслава Чауса, через удари російських дронів у селах Любецької та Кіптівської громад пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у Телеграмі.

Упродовж минулої доби 18 листопада російські війська завдавали ударів по восьми населених пунктах Харківської області. Унаслідок ворожих атак постраждали 23 людини.

Упродовж минулої доби 18 листопада російські війська атакували ударними безпілотниками Вишгородський та Фастівський райони Київської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

Читай нас у