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Уранці 26 листопада російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлова багатоповерхівка, автозаправна станція та спортивний комплекс. З'явилися фотографії наслідків російської атаки.

Близько 05:20 російські військові атакували Харків ударним дронами, попередньо типу "Шахед".

Влучання зафіксовано у 15-й поверх 16-поверхового житлового будинку в Новобаварському районі міста. Загинули чоловік і жінка.

Орієнтовно о 05:30 був повторний удар безпілотника аналогічного типу по Холодногірському району Харкова.

Пошкоджено АЗС, будівлю спортивного комплексу. Дві мешканки віком 18 та 39 років зазнали гострої реакції на стрес.





За процесуального керівництва прокурорів розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляється з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У Салтівському районі Харкова внаслідок російської атаки постраждали п’ятеро людей. Російський безпілотник вдарив по району.

17 листопада мер Харкова Ігор Терехов розповів про підготовку міста до можливих тривалих знеструмлень і пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок російських атак.

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