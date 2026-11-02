Росіяни атакували Комишуваху на Запоріжжі, є загиблий і двоє поранених

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Уранці 2 листопада російські війська завдали удару по Комишувасі Запорізької області. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це в Телеграмі повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

«Ворог атакував Комишуваху. На жаль, одна людина загинула, ще двоє отримали поранення», — написав він.

Постраждалим надають необхідну допомогу.

Також вибухи пролунали і в Запоріжжі. Попередньо відомо про влучання дрона у стоянку.

Джерело: Запорізька ОВА

Нагадаємо, росіяни за добу завдали 699 ударів по Запорізькій області, є поранені.

У селі Біленьке Запорізької області російський FPV-дрон атакував соціальний автобус гуманітарної місії «Проліска», який перевозив місцевих жителів до Запоріжжя. Загинула 74-річна пасажирка, ще троє людей зазнали поранень.

29 жовтня російські війська атакували муніципальний тролейбус у Запоріжжі FPV-дроном. Унаслідок удару постраждали троє жінок.

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