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Уранці 25 листопада російські війська завдали удару по маршрутному автобусу на трасі поблизу села Федорівка Чугуївського району. Внаслідок атаки одна людина загинула, є постраждалі, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог поцілив дроном по маршрутному автобусу на трасі біля с. Федорівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, унаслідок атаки семеро людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Джерело: Олег Синєгубов

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