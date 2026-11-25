Росіяни атакували маршрутку на Харківщині, є загиблий і постраждалі
Уранці 25 листопада російські війська завдали удару по маршрутному автобусу на трасі поблизу села Федорівка Чугуївського району. Внаслідок атаки одна людина загинула, є постраждалі, повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Ворог поцілив дроном по маршрутному автобусу на трасі біля с. Федорівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Співчуття рідним і близьким», – йдеться у повідомленні.
За даними влади, унаслідок атаки семеро людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Джерело: Олег Синєгубов
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