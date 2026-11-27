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З вечора 26 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Також зафіксовані пошкодження підприємств, житлового будинку та інфраструктури.

У Нікопольському районі під ворожими ударами перебували Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджень зазнали підприємство та багатоквартирний будинок.

Двоє чоловіків віком 45 та 55 років у важкому стані були госпіталізовані.

У Кривому Розі російські удари пошкодили транспортну інфраструктуру та складську будівлю. Загинула людина.

У Синельниківському районі росіяни атакували Раївську, Васильківську та Миколаївську громади. Пошкоджені агропідприємство й інфраструктура.

У Павлоградському районі під ударом опинилися інфраструктурні об'єкти Кам’янського та Богданівської громади.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі станом на ранок п'ятниці.

Увечері 26 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури, а в одній із виробничих будівель після атаки виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Дніпровського району в четвер, 26 листопада, зросла до чотирьох людей. Водночас автомобільний рух греблею ДніпроГЕС частково відновили — тепер нею можна проїхати з центру міста на правий берег Дніпра. Раніше повідомлялося про одного загиблого та одного пораненого.

У четвер, 26 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна дістала поранення, повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Удар припав по Дніпровському району міста, де зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі.

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