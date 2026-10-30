Росіяни атакували промислове підприємство на Полтавщині

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У ніч проти 30 жовтня російські війська атакували промислове підприємство в Кременчуцькому районі Полтавської області. Інформація про наслідки ворожого удару наразі уточнюється. Даних про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих поки не оприлюднили.

«У Кременчуцькому районі ворог атакував одне з промислових підприємств», – йдеться у повідомленні.

Дяківнич наголосив, що інформація уточнюється.

Про це повідомляється з посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

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