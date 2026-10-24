Росіяни атакували Синельникове дроном, троє людей загинули

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У суботу, 24 жовтня, російські війська атакували Синельникове Дніпропетровської області безпілотником. Унаслідок удару загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення, повідомили в обласній військовій адміністрації.

"Росіяни вдарили безпілотником по Синельниковому. Зайнялася пожежа на четвертому поверсі багатоповерхівки. Понівечений магазин та автівки", – написав він у телеграмі.

За його словами, серед поранених – 11-річна дівчинка. Усі постраждалі у лікарні. 50-річна жінка та 70-річний чоловік – у тяжкому стані.

За даними Дніпропетровської ОВА, окупанти понад 60 разів атакували шість районів області безпілотниками та артилерією.

Внаслідок ударів в росіян по Дніпропетровщині двоє людей загинули, троє дорослих та одна дитина дістали поранень.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровщину за день, є загиблий і поранені.

На Дніпропетровщині поховали п'ятьох дітей родини Воронових, вбитих росіянами.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

Після російського ракетного удару по приватному будинку в селищі Радушне на Криворіжжі 30 липня з-під завалів вдалося врятувати лише домашнього собаку на ім’я Роккі. Чотирилапого дістав журналіст місцевого видання «Свої Кривий Ріг». Решта членів багатодітної родини Воронових загинули внаслідок атаки.

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