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Російський дрон «Молнія» 24 листопада влучив у житловий будинок у селі Смяч Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

Унаслідок удару пошкоджено дах оселі та вибито вікна. Інформації про постраждалих наразі немає.

Обставини атаки уточнюються.

Джерело: Олександр Селіверстов, Новгород-Сіверська РВА

Російський обстріл Запоріжжя забрав життя чоловіка.

Росія масовано атакувала Запоріжжя, кількість постраждалих зросла до 43.

У Запоріжжі внаслідок ранкових російських атак 17 листопада кількість поранених збільшилася до 42 людей, тоді як жертвами обстрілів стали двоє місцевих жителів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

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