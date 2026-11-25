Російський безпілотник атакував цивільний автомобіль у Золочівській громаді Харківської області, унаслідок чого загинули двоє людей.

Згорілу машину виявили на узбіччі дороги Миронівка — Довжик, повідомив 25 листопада начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Усередині автомобіля знайшли тіла двох людей — імовірно, місцевого подружжя. На місці атаки працюють профільні фахівці.

Джерело: допис начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Удень у середу, 25 листопада, російські війська атакували безпілотником об’єкт енергетики у Полтавському районі, внаслідок чого травмовано четверо людей.

Унаслідок російської атаки в ніч проти 25 листопада пошкоджено будівлю готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев’ятий поверхи. Мешканці не постраждали.

Читай нас у