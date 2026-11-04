Росіяни двічі атакували Вільнянськ на Запоріжжі, загинули двоє людей
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4 листопада російські війська завдали двох ударів по Вільнянську Запорізької області. Унаслідок атаки загинули двоє людей, у багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа.
«Пошкоджені п’ятиповерховий житловий будинок та приватні оселі. У багатоповерхівці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували», — йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки загинули 52-річна жінка та 63-річний чоловік.
Ще один чоловік, 59 років, дістав поранення.
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