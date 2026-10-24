Росіяни двічі вдарили по торговельному центру в Харкові, спалахнула пожежа

0:00 / 0:00

У Харкові російські війська двічі влучили по торговельному центру в Основ’янському районі. Унаслідок атаки виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив міський голова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Було два влучання. На місці пожежа... Наразі – без постраждалих, відвідувачі ТЦ були евакуйовані завчасно", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Харків готовий до опалювального сезону, але тепло поки не вмикають.

Вранці 21 жовтня російський безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику газовидобувної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у Харківській області.

Російські війська завдали удару безпілотником типу «Шахед» по парку поблизу кафе на Харківщині. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них двоє дітей.

Читай нас у