+13° Київ +9° Варшава +17° Вашингтон
$ 45.15 € 50.58 zł 11.49
$ 45.15 € 50.58 zł 11.49
+13° Київ +9° Варшава +17° Вашингтон
Головне Війна з рф

Росіяни двічі вдарили по торговельному центру в Харкові, спалахнула пожежа

UA NEWS 24 Жовтня 2026 19:55
Росіяни двічі вдарили по торговельному центру в Харкові, спалахнула пожежа
0:00 / 0:00

У Харкові російські війська двічі влучили по торговельному центру в Основ’янському районі. Унаслідок атаки виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив міський голова.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Було два влучання. На місці пожежа... Наразі – без постраждалих, відвідувачі ТЦ були евакуйовані завчасно", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Харків готовий до опалювального сезону, але тепло поки не вмикають.

Вранці 21 жовтня російський безпілотник влучив в одну з установок на виробничому майданчику газовидобувної інфраструктури «Групи Нафтогаз» у Харківській області.

Російські війська завдали удару безпілотником типу «Шахед» по парку поблизу кафе на Харківщині. Унаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них двоє дітей.

 

Читай нас у
Завантажуй наш додаток