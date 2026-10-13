Росіяни готують гелікоптери до використання нової зброї

0:00 / 0:00

Російські окупанти розпочали випробування нових балкових тримачів на транспортно-штурмових гелікоптерах Ми-8АМТШ-ВН, які використовуються силами спеціальних операцій рф. Модернізація спрямована на заміну застарілих радянських систем підвіски та розширює бойові можливості авіації ворога.

Нова конструкція передбачає скорочення кількості точок кріплення з шести до чотирьох, але зберігає високу вантажопідйомність — до 500 кг на кожен вузол. Оновлення розв'язує проблему повноцінного розміщення блоків некерованих ракет і, ймовірно, готує гелікоптери до застосування нових засобів ураження, зокрема малогабаритних крилатих ракет та реактивних безпілотників типу «Дань-М».

Джерело: Армія TV.

Румунська компанія Oves Enterprise заявила про успішне завершення перших випробувань крилатої ракети Sahara, яку розробники оснащують системами штучного інтелекту. Це стало першим практичним етапом тестування проєкту, представленого компанією раніше у 2026 році.

Раніше китайська ракета-носій Long March 7A вибухнула трохи більш ніж через хвилину після запуску з космодрому Веньчан. Старт у понеділок увечері за місцевим часом виглядав штатним, однак на відео з відкритих джерел видно вибух першого ступеня приблизно через 1 хвилину 20 секунд польоту, повідомляє Ars Technica.

Читай нас у