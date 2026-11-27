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Російські війська на Херсонщині намагаються підготуватися до зимових умов, попри проблеми з логістикою, та продовжують планувати висадку в районі мікрорайону Корабел на острові Карантинний у Херсоні. Водночас українські захисники контролюють шляхи постачання противника та стримують його спроби просування.

За її словами, під час гуманітарного перемир’я на Херсонщині російські військові скористалися режимом тиші, щоб поповнити запаси своїх підрозділів. Накопичених ресурсів, за оцінками, мало вистачити приблизно на місяць-півтора. Нині окупанти стикаються з труднощами в логістиці, яку контролюють українські захисники.

«З наближенням холодів потреба окупантів у постачанні зростатиме. Вони намагатимуться забезпечити свої підрозділи зимовим одягом, паливом для обігріву та іншими необхідними ресурсами. Проте оскільки логістика ворога під контролем українських захисників, окупанти прокладають собі маршрути таким чином, аби якомога менше переміщуватись на відкритих місцевостях», – зазначила Шевченко.

Водночас російські війська продовжують планувати висадку в районі мікрорайону Корабел на острові Карантинний у Херсоні.

Наприкінці жовтня окупанти вже намагалися провести там десантну операцію, застосувавши тактику малих штурмових груп. Однак спроба завершилася втратами для противника, а створити плацдарм росіянам не вдалося.

Шевченко також звернула увагу на те, що погодні умови суттєво ускладнюють пересування островами поблизу Херсона. Через підвищення рівня води пересуватися суходолом стає важче. Подальше погіршення погоди обмежуватиме можливості росіян, зокрема пересування водою до утворення криги.

«До слова, українські захисники міцно тримають оборону та не дозволяють окупантам просуватись. Так, з початку листопада підрозділи угруповання військ (сил) «Південь» знищили 5653 російських військових та 2457 одиниць озброєння і військової техніки ворога», – підсумувала заступниця речника.

Про це повідомила заступниця речника Угруповання військ (сил) «Південь» Анастасія Шевченко.

Нагадаємо, російські окупаційні війська просунулися поблизу села Петропавлівка в Харківській області, це населений пункт на схід від Куп'янська.

Російські окупанти за минулу добу 26 листопада просунулися поблизу села Петропавлівка Куп’янського району Харківської області. За даними OSINT-проєкту DeepState, загальна площа захопленої ворогом території на Куп’янському напрямку становить 8 кв. км, а Петропавлівка перейшла до сірої зони.

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