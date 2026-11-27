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Російські окупанти планують облаштувати на території заповідника «Кам’яна Могила» поблизу Мелітополя так званий артпростір, присвячений стародавнім петрогліфам. Почати роботи мають у 2027 році. Таке втручання може поставити під загрозу збереження унікальних наскельних зображень.

Як окупанти знищують заповідник "Кам'яна Могила"?

За словами Андрющенка, окупаційна влада вже змінила ландшафт заповідника: проклала доріжки, встановила вказівники та облаштувала так званий "Скіфський стан". Тепер готують третю чергу робіт.



Про плани створити артпростір оголосила директорка севастопольського музею "Херсонес Таврійський" Олена Морозова.



Водночас, як наголошує Андрющенко, небезпека полягає в тому, де саме окупанти вирішать його облаштувати.



Копії петрогліфів можна розмістити в музейній залі. Однак оригінальні зображення збереглися на пісковикових плитах у природних гротах. Частину з них свого часу спеціально засипали піском, щоб захистити стародавні малюнки. Якщо окупанти вирішать відкрити законсервовані гроти заради туристичного простору, це може поставити під загрозу збереження самих петрогліфів.



Андрющенко нагадав, що наслідки подібного втручання вже можна побачити на прикладі Херсонеса Таврійського.



У липні 2026 року ЮНЕСКО внесла його та хору до списку всесвітньої спадщини під загрозою. Причиною втрати цілісності пам'ятки міжнародний там назвали нове будівництво та масштабні археологічні розкопки, які проводять росіяни.

За інформацією керівника Центру вивчення окупації, нині на Кам'яній Могилі працюють близько 40 людей. Раніше їх було лише 5 – 7.

У 2023 році окупаційна влада підпорядкувала цей заповідник музею "Херсонес Таврійський", який вже зруйнував Херсонес.

Андрющенко застерігає, що нові роботи можуть призвести до чергового пошкодження української культурної спадщини.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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