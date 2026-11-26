Росіяни майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини, є постраждалий
Від вечора 25 листопада російські війська завдавали ударів безпілотниками по чотирьох районах області. Унаслідок атак одна людина дістала поранення.
Про це голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.
У Павлограді пошкоджені заправка та торговельний центр. У Кривому Розі ворог вдарив по складській будівлі та магазину.
У Новопільській громаді у Криворізькому районі пошкоджена інфраструктура. У Нікопольському районі під ударами перебували райцентр та Марганецька громада. Постраждав 46-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.
У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджене агропідприємство. Сталася пожежа, зазначив Ганжа.
Раніше росіяни дроном вбили двох людей у цивільному авто на Харківщині.
Удень у середу, 25 листопада, російські війська атакували безпілотником об’єкт енергетики у Полтавському районі, внаслідок чого травмовано четверо людей.
Унаслідок російської атаки в ніч проти 25 листопада пошкоджено будівлю готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев’ятий поверхи. Мешканці не постраждали.