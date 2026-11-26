0:00 / 0:00

Від вечора 25 листопада російські війська завдавали ударів безпілотниками по чотирьох районах області. Унаслідок атак одна людина дістала поранення.

Про це голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

У Павлограді пошкоджені заправка та торговельний центр. У Кривому Розі ворог вдарив по складській будівлі та магазину.

У Новопільській громаді у Криворізькому районі пошкоджена інфраструктура. У Нікопольському районі під ударами перебували райцентр та Марганецька громада. Постраждав 46-річний чоловік. Він лікується амбулаторно.

У Миколаївській громаді Синельниківського району пошкоджене агропідприємство. Сталася пожежа, зазначив Ганжа.

Раніше росіяни дроном вбили двох людей у цивільному авто на Харківщині.

Удень у середу, 25 листопада, російські війська атакували безпілотником об’єкт енергетики у Полтавському районі, внаслідок чого травмовано четверо людей.

Унаслідок російської атаки в ніч проти 25 листопада пошкоджено будівлю готелю-гуртожитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка в Києві. Вибухова хвиля вибила вікна з першого по дев’ятий поверхи. Мешканці не постраждали.

Читай нас у